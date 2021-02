Marina w obcisłym komplecie w Dubaju. Zachwyciła figurą

Marina nie ma problemu, by pokazywać w social mediach swoje bogate życie. Piosenkarka chętnie wstawia zdjęcia z prywatnego samolotu lub luksusowo urządzonego domu. Jeszcze częściej prezentuje swoją idealną figurę w skąpych strojach . Teraz znów ma ku temu okazję. Marina z mężem Wojciechem Szczęsnym i synem Liamem wyjechała do Dubaju.

Gwiazda zachwyciła nowym zdjęciem, na którym pozuje na tarasie hotelu. W tle widać jeden z najsłynniejszych wieżowców w Dubaju, Burdż al-Arab, ale znacznie większą uwagę przykuwa to, co na pierwszym planie. Marina pozuje w różowym topie i legginsach. Strój idealnie przylega do jej perfekcyjnej figury.