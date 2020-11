Mariusz Czajka odpowiedział Maryli Rodowicz: "30 lat milczałem, ale coś we mnie pękło"

Czajka twierdzi również, że nie może liczyć na pomoc rządu czy solidarność kolegów i koleżanek z branży. Jako przykład podał Marylę Rodowicz. - Bawią mnie takie historie. Mieszka w pałacu, chodzi z drogimi torebkami, kiedy inni już dawno poszli z torbami i mówi, że nie ma pieniędzy. To jakiś żart. Nikt nie uwierzy w to, że nie zaoszczędziła (...) - mówił w rozmowie z Pomponikiem. Dodał też, że w latach 90. miał współpracować z piosenkarką przy jej trasie koncertowej. - Napisała mi po czwartym koncercie w SMS, że projekt upadł i pojechała w trasę sama. Zostałem bez pracy i bez pieniędzy. Byłem wtedy młodym ojcem i dosłownie pożyczałem na pampersy od znajomych - wspomina.

Maryla Rodowicz nie kazała zbyt długo czekać na odpowiedź . - Zaglądanie komuś do portfela jest bardzo nieeleganckie. Zaglądanie nawet do eleganckiej torebki jest nieeleganckie - powiedziała na łamach "Super Expressu". Wyjaśniła także, dlaczego nie mogła w latach 90. wysłać SMS-a do Czajki. - Telefony komórkowe w naszym kraju nie były jeszcze tak powszechne. - Nic się nie zgadza - tłumaczyła.

Pomponik po raz kolejny skontaktował się z Mariuszem Czajką, by odniósł się do wyjaśnień Maryli Rodowicz. - 30 lat milczałem, ale coś we mnie pękło i nie wytrzymałem. Ona mówi, że to bzdury i nie pamięta, jak mnie urządziła. Na szczęście ja to jeszcze pamiętam. Twierdzi, że nie wysłała SMS-a - w tym mogłem się pomylić, ale to naprawdę drobny szczegół. Wiadomość przyszła przez pager, którego używanie było wtedy bardzo modne. Ja miałem takie urządzenie - wyznał aktor.