Mariusz Czajka zaczął ostatnio remont. Nie może pojąć, co się dzieje w Polsce

– Różnica jest taka, że teraz jest wszystko, ale ludzi na to nie stać i będzie stać na coraz mniej. To co się dzieje z cenami to jakiś absurd. Czynsz mojego niespełna 37 metrowego mieszkania, kawalerki ze ślepą kuchnią i bez balkonu, w ciągu ostatniego roku skoczył z 390 zł. do ponad 600 złotych. Paliwo zaś przekroczyło 6 zł. Ja na szczęście mam smarta, który pali 4-4,5 litra, więc jeszcze da się jeździć, do tego jest mały więc łatwiej go zaparkować, co w Warszawie czasem graniczy z cudem – stwierdził.