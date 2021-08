Mariusz Czajka: Moja sytuacja była fatalna. Szorowałem po dnie

- Nie sposób oczywiście nie wspomnieć o tym, co mnie spotkało w styczniu tego roku. Zmarła moja mama, a moja sytuacja finansowa i życiowa była fatalna. Szorowałem po dnie. Praca w teatrze zupełnie nie pomagała - z powodu pandemii "spadło" mi 200 przedstawień, nie miałem żadnego źródła utrzymania. Dostaliśmy tysiąc złotych postojowego, które miało starczyć na cały rok. To były żarty. Nie ukrywam: przez jakiś czas żyłem z renty mojej mamy, a kiedy umarła, zostałem bez środków do życia. Pojawił się problem pogrzebu - okazało się, że w Warszawie kosztuje on ogromne pieniądze. Za samo miejsce na cmentarzu jego władze potrafią żądać 35 tys. zł, a ZUS wypłaca tylko cztery tysiące zasiłku pogrzebowego. Nie miałem innego wyjścia - musiałem poprosić o pomoc. Czy, jak chciały niektóre osoby komentujące moją zbiórkę: "Czajka miał czelność żebrać kasę na pogrzeb".