Marta Manowska bawi się z ukraińskimi dziećmi. Spędziła z nimi cały dzień

Uwielbiana przez widzów TVP Marta Manowska zawsze chętnie angażowała się w pomoc charytatywną. Teraz, kiedy do Polski napływa coraz więcej Ukraińców w potrzebie, robi to coraz częściej. Jej zaangażowanie nie ogranicza się tylko do udostępniania postów na Instagramie. Manowska jest wolontariuszką i pomaga potrzebującym osobiście.