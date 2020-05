Manowska w żałobie. "Ten Anioł dzisiaj od nas odszedł"

Dziennikarka pomaga jednak nie tylko seniorom , ale również tym najmłodszym. Regularnie odwiedza m.in. podopiecznych Fundacji Herosi na oddziale onkologii dziecięcej w Instytucie Matki i Dziecka. I to właśnie stamtąd nadeszła do niej ostatnio przykra wiadomość.

"Ten Anioł dzisiaj od nas odszedł. Małgosiu! Kochanie! Nie zapomnę nigdy Twojej radości, uśmiechu, wielkiej siły! Jak łapałaś mnie od razu za rękę i bach na kolana. Nasz taniec był najpiękniejszym co mnie „tam” spotkało. Śmiałaś się na głos i wirowałyśmy jak szalone. Nie jestem w stanie zrozumieć cierpień, które musiałaś znieść. Nie umiem zrozumieć uśmiechu, którym mimo bólu nas wszystkich obdarzałaś. Dziękuję Ci Aniołku za każdą spędzoną z Tobą chwilę. To lekcja życia. Dziś nie dociera do nas wszystkich, że to ostatnie spotkanie było naprawdę ostatnim. Księżniczko nasza Kochana. Panuj im tam teraz wysoko. Teraz do nich się uśmiechaj. Aniele, jesteś wśród swoich" - napisała na Instagramie (zachowano oryginalną pisownię).