Marta Żmuda-Trzebiatowska bez makijażu

Marta Żmuda-Trzebiatowska podzieliła się z fanami zdjęciem bez makijażu. Dodała kilka ciepłych słów.

Marta Żmuda-Trzebiatowska dała się poznać szerszej publiczności w latach 2007-2008, kiedy grała w serialu Patryka Vegi " Twarzą w twarz ". Ale to rola w filmie "Nie kłam, kochanie", przyniosła jej ogromną popularność. Choć dziś media nie rozpisują się o niej tak, jak na początku jej kariery, aktorka ma spore grono fanów, którzy obserwują ją w mediach społecznościowych.

Żmuda-Trzebiatowska dzieli się na Instagramie wspomnieniami i informacjami z życia prywatnego. To tam potwierdziła swoją drugą ciążę .

"Lubię siebie, ale moja droga do samoakceptacji była długa i trudna. Musiałam spotkać się sama ze sobą i przerobić pewne tematy, oswoić kompleksy, popracować nad samooceną. To nie było łatwe, bo uciekałam przed tym spotkaniem, zagłuszając swój wewnętrzny "krzyk o pomoc". Uciekałam głównie w pracę i mówiłam sobie, że "dobrze jest jak jest". Dziś przytulam tamtą siebie, tamtą dziewczynę i myślę sobie, że cudownie jest być kobietą... Nigdy nie czułam się lepiej sama ze sobą jak teraz. Nie wiem czy to małżeństwo, macierzyństwo, czy spełnienie zawodowe daje mi taką cudowną równowagę... ale na pewno warto stanąć w prawdzie przed samą sobą, warto jest być ze sobą szczerą i być dla siebie łagodną" – napisała.