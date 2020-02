Marta Żmuda Trzebiatowska na zdjęciu ze studniówki. "Ach co to był za bal!"

Aktorka 17 lat temu ukończyła szkołę średnią. Pokazała zdjęcie z maturalnego balu.



Styczeń jest ważnym miesiącem dla przyszłych maturzystów. Świętują wówczas 100 dni do matury. Większość uczniów przygotowuje się wówczas do imprezy zwanej studniówką, niektórzy zaś wydają płyty, jak jak raper Mata.

"Ach co to był za bal! Tafta, brokat we włosach i czerwone usta, do tego polonez w pierwszej parze, pierwszy chłopak i zabawa do białego rana" - napisała na Instagramie,