Ojciec Żmudy Trzebiatowskiej po 13 latach stracił pracę. Postanowiła go wesprzeć

Jak donosi "Na Żywo", ojciec Marty Żmudy Trzebiatowskiej jakiś czas temu przestał być wójtem Przechlewa. Funkcję sprawował aż przez 13 lat, więc jej utrata musiała wiązać się ze sporym stresem. Szybko znalazł nową posadę - został przywrócony do pracy w miejscowej szkole podstawowej. "Był nauczycielem, a nawet dyrektorem przechlewskiej podstawówki, zanim został wójtem (...). Uczył techniki i informatyki. Po 13 latach rządzenia gminą musiał jednak odnaleźć się w nowej rzeczywistości i pierwsze kroki skierował właśnie do szkoły. Krótko po przegranych wyborach pisemnie wyraził gotowość do powrotu do pracy z uczniami. I tę pracę dostał" - czytamy na stronie Weekend FM.