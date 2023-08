Marta Żmuda Trzebiatowska nie lubiła tej fryzury. Wreszcie mogła się jej pozbyć. Jak teraz wygląda?

- Mnóstwo ludzi pisze do mnie, że nie pasuje mi ten nowy kolor włosów. Chciałam powiedzieć jedno. Dziękuję za to, że mi poświęcacie tyle uwagi, wyrażacie swoje opinie i poświęcacie czas, żeby do mnie napisać, jednak muszę powiedzieć, że te opinie mnie mało obchodzą. To jest oczywiście zmiana do roli i jak zobaczycie mnie już w pewnej charakteryzacji, to zrozumiecie, po co i dlaczego to zrobiłam. Jestem aktorką, więc uwielbiam się zmieniać - komentowała wówczas Trzebiatowska.