Marta Żmuda Trzebiatowska pokazała zdjęcie z mężem. Oboje wspierają szczytną akcję

Marta Żmuda Trzebiatowska rzadko pokazuje się publicznie w towarzystwie męża. Zrobiła wyjątek w ramach szczególnej okazji.



Aktorzy wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Marta Żmuda-Trzebiatowska opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z mężem, na których mają przypięte do kurtek charakterystyczne, czerwone serduszka.

- Dziś WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Wspieramy jak co roku! - napisała gwiazda.

W hasztagach aktorka zaapelowała do fanów, aby również przyłączyli się do akcji charytatywnej i wrzucili do puszki chociażby symboliczną złotówkę.