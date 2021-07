Żmuda Trzebiatowska przestała sobie radzić. "Jestem tu sama. Tęsknię i cierpię"

Żmuda Trzebiatowska nie narzeka na brak zajęć. Nawet w czasie pandemii koronawirusa i ogólnopolskiego lockdownu wpadła na kreatywny pomysł stworzenia internetowego serialu "#ZostańWDomu". Gdy sytuacja w kraju pozwoliła na powrót na plan, aktorka rzuciła się w wir pracy. Nie tylko wróciła na plan "Na dobre i na złe" i "Blondynki", ale również wyjechała do Czech, by zagrać jedną z głównych ról w filmie "Indianin". I to właśnie przeniesienie się na kilka tygodni do Pragi sprawiło, że w Żmudzie Trzebiatowskiej coś pękło. Nawet nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo będzie tęsknić za rodziną, którą zostawiła w Warszawie.