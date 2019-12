Marta Żmuda-Trzebiatowska w ciąży. Wiadomo już, jaka płeć dziecka

Marta Żmuda-Trzebiatowska niedawno potwierdziła, że jest w ciąży. Ma pracować, dopóki będzie się czuła na siłach. Wkrótce jej syn Bruno będzie miał rodzeństwo. Jedna z gazet wie już, czy w drodze jest chłopiec, czy dziewczynka.

Gdy urodził się jej syn Bruno, aktorka całkowicie zniknęła z branży, by opiekować się dzieckiem. Niedawno wróciła do gry w filmach i serialach. Dziś można ja oglądać w "Mowie ptaków" Xawerego Żuławskiego, "Blondynce" oraz "Na dobre i na złe". Występ w tej ostatniej produkcji dała jej nominację do Telekamery.