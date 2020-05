Martyna Gliwińska mówi o ślubie. Ma dziecko z Jarosławem Bieniukiem

Gliwińska i Bieniuk zaczęli się spotykać po śmierci partnerki piłkarza, Anny Przybylskiej. Aktorka urodziła mu trójkę dzieci, ale do ołtarza nigdy nie poszli. Gliwińska była wsparciem dla Bieniuka, kiedy pewna kobieta oskarżyła go o gwałt. Wtedy znowu się do siebie zbliżyli po rozstaniu. Tak bardzo, że Gliwińska zaszła w ciążę.