Martyna Gliwińska sama opiekuje się dzieckiem w czasie pandemii

Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska rozstali się niemalże dwa lata temu. Ale ich drogi przecięły się ponownie i wszystko wskazuje na to, że to nie koniec ich historii. Ostatnio przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko, syna Kazimierza.

- Trafiłam do szpitala w przeddzień ogłoszenia kwarantanny. To był da mnie szok. Wszystkie plany związane z porodem i to, na czym mi zależało przy cesarskim cięciu, musiały zostać zmienione. Mieli odwiedzić mnie przyjaciele oraz rodzina i być przy mnie, ale było to niemożliwe - powiedziała młoda mama.