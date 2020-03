Martyna Gliwińska urodziła chłopca. Rozwiała wątpliwości w kwestii imienia

Gliwińska chętnie wrzucała na swój profil na Instagramie fotki z rosnącym brzuchem, ale po porodzie zrobiła sobie przerwę od mediów społecznościowych. Wyjątek stanowi jedna, ale bardzo szczególna fotka dodana na InstaStories. Gliwińska jak rasowa influencerka pochwaliła się luksusową białą koszulą dla synka, do której producent dodał śliniaczek z wyhaftowanym imieniem chłopca.

Przypomnijmy, że Gliwińska i Bieniuk zaczęli się spotykać rok po śmierci Anny Przybylskiej, ale ich relacja była bardzo burzliwa. Wkrótce doszło do rozstania, jednak nie zerwali całkowicie znajomości. Później, gdy wybuchł skandal seksualny z Bieniukiem w roli oskarżonego, Gliwińska znowu się do niego zbliżyła. Niektórzy zakładali, że są razem i planują wspólne życie. Coś było na rzeczy, bo Gliwińska zdradziła, że od kilku miesięcy jest z nim w ciąży.

Oczekiwanie na dziecko nie połączyło jednak kochanków. Gliwińska żaliła się w prasie na postawę Bieniuka i wszystko wskazywało na to, że czeka ją samotne macierzyństwo. Sytuacja zmieniła się jednak w połowie marca. Podobno mimo obowiązującej kwarantanny Bieniuk starał się codziennie być w szpitalu, by chociaż z daleka zobaczyć małego Kazimierza. Gdy Martyna z dzieckiem wrócili do domu, stara się im pomagać.