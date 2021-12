Martyna Gliwińska zniknęła z Instagrama. Tłumaczy, co się stało

Ostatecznie udało jej się odzyskać profil, choć przyznaje, że nie było to łatwe. Wyjawiła, że konsultowała się ze specjalistami, prawnikami, ale nie mogła zrobić wiele więcej, niż pisać kolejne pisma i prośby. Wysyłała je do skutku. To samo zaleca swoim obserwatorom, jeśli doświadczą podobnej sytuacji. Dodatkowo zaapelowała do nich o większą ostrożność w sieci.