"Cwana i wyrachowana". Partnerka Bieniuka odpowiada matce jego dziecka

Martyna Gliwińska pojawiła się w życiu Jarosława Bieniuka po śmierci Anny Przybylskiej. I choć projektantka wnętrz wkrótce zaszła z nim w ciążę, to ich związek rozpadł się jeszcze przed porodem. Ostatnio wydawało się, że Gliwińska dogaduje się zarówno z ojcem swojego dziecka, jak i jego nową partnerką. Do czasu, gdy napisała, co naprawdę o niej myśli.