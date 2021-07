Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski nie mają ze sobą kontaktu. Teraz wszystko jest jasne

Od dłuższego czasu Kossakowskiego nie ma jednak w Warszawie. Trwają nagrania do 3. edycji programu "Down the Road", która realizowana jest w Turcji. Smutek i pustkę po rozstaniu odczuwa jednak nie tylko Martyna Wojciechowska, ale i jej córka Marysia. Nie było tajemnicą, że 13-latka bardzo dobrze dogaduje się z podróżnikiem. Był w jej życiu ważnym mężczyną, tym bardziej, że pięć lat temu zmarł ojciec dziewczynki, Jerzy Błaszczyk.