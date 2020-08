Maryla Rodowicz broni koncertów w TVP w czasie pandemii

Meghan zmieniła wizerunek

- To była impreza Telewizji Polskiej, a ona może wszystko. (śmiech) Wiadomo, że telewizja publiczna nie ma dobrej opinii i można narzekać i mówić: "Ona się zadaje z telewizją publiczną, a powinna bojkotować". Ale telewizja to potężne medium i co, jak tak lekką ręką odrzucić, to co nam zostanie? Internet?! Koncertów nie ma... Trzeba grać, żeby żyć! Koncerty to dla artystów bardzo ważna działka - powiedziała "Plejadzie".