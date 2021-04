Maryla Rodowicz ma pomysł na siebie. Będzie influencerką

Maryla Rodowicz od 2016 r. usiłuje rozwieść się z Andrzejem Dużyńskim. Nie jest to jednak taka prosta sprawa, bowiem kwestią sporną wciąż pozostanie podział majątku. Para już kilka razy próbowała się dogadać, jednak do tej pory nie udało im się dojść do porozumienia. Małżonkowie co rusz wycofują się z ustaleń i zmieniają zdanie. Żadne nie zamierza też odpuścić. Jakby tego było mało, z powodu pandemii koronawirusa Rodowicz i Dużyński muszą długo czekać na wyznaczanie kolejnych rozpraw w sądzie.