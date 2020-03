Maryla Rodowicz może liczyć na wsparcie byłego partnera

Sprawy rozwodowe Maryli Rodowicz i Andrzeja Dużyńskiego ciągną się od długiego czasu. Piosenkarka w obliczu trudnego czasu nie pozostaje jednak sama. Pomoc oferuje jej miłość z dawnych lat.

Ostatni czas był bardzo burzliwy w życiu Maryli Rodowicz i Andrzeja Dużyńskiego . Zaczęło się od tego, że kilka miesięcy temu przedsiębiorca bez wiedzy żony odholował samochód, którym porusza się na co dzień artystka. Wokalistka nie kryła swojego zdziwienia i oburzenia postawą męża. Andrzej Dużyński skomentował całe zajście w rozmowie z Plejadą. Twierdził, że Maryla Rodowicz nie chciała oddać mu samochodu, chociaż umówili się na to podczas podziału majątku.

Może liczyć na dawną miłość?

- Dzwonił do mnie niedawno i prosił, żebym mu dała nr telefonu do mojego męża. Pytam: "A po co?". A on: "Porozmawiam z nim. Powiem, żeby poszedł na ugodę, bo nawet w Czechach prasa pisze o waszym rozwodzie" - wyznała piosenkarka w rozmowie z tygodnikiem.