Maryla Rodowicz o swoim burzliwym rozwodzie: "Nie chcę już się zakochać"

Maryla Rodowicz aktualnie czeka na rozwód z Andrzejem Dużyńskim. Tegoroczne święta gwiazda spędzi wyłącznie ze swoimi dziećmi.

– Nie wyobrażam sobie takich świąt. Zawsze dzieci do mnie zjeżdżają. To jest obowiązek i rodzinna tradycja, z którą się nie dyskutuje. Tego dnia nie zapominamy też o zwierzętach. Mam cztery koty i owczarka. Dzielimy się z nimi opłatkiem i czekamy, jak przemówią o północy ludzkim głosem - wyjaśnia.

– To prawda. Po wyprowadzce męża czułam się niepewnie, miałam zaniżone poczucie wartości. Na szczęście szybko się otrząsnęłam. Ratowała mnie praca. To, że muszę wyjść do ludzi, ubrać się, bardzo mnie mobilizowało i dawało energię. No i nie mogę zapomnieć o fanach, wśród których jest sporo mężczyzn - dodaje.