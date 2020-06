Rozwód Rodowicz. Mąż wyciąga najcięższe działa

Maryla Rodowicz o rozwodzie: "Kiedy mąż mnie opuścił, wpadłam w panikę"

"Mój mąż przysłał pismo, w którym napisał, że jak mnie poznał w 1985 r., to byłam biedna.Więc zaczęłam od razu liczyć, ile zarobiłam wtedy w Rosji. Liczyliśmy z moimi dziećmi. Zagrałam, załóżmy, 220 koncertów po 300 rubli za koncert, potem to dzielimy na 3, bo 3 ruble kosztował dolar, a wszystko przeliczało się na dolary. To 100 dolarów zarobiłam za koncert. Jeśli zagrałam minimum 220 koncertów, to 220 tys. dolarów. A duży fiat w peweksie kosztował wtedy 1500 dolarów.Mnie to zabolało, że mój mąż powiedział, że ja byłam biedna. Chciał mi dokuczyć" - wylicza w Super Expressie gwiazda.