Marzena Kipiel Sztuka jednak ma za co przeżyć. Powoli wychodzi na prostą

Przed świętami Bożego Narodzenia sieć obiegła informacja o trudnej sytuacji finansowej Marzeny Kipiel-Sztuki. Pandemia dała jej w kość i mocno utrudniła możliwość zarobku. Aktorka miała być zmuszona wydać sporą część oszczędności, żeby móc utrzymać siebie i swojego psa. Zlikwidowała lokatę w banku, a i tak ledwo starczało na życie do końca miesiąca.

- Opłaciłam czynsz, prąd i gaz tylko do końca miesiąca. Kupiłam też więcej karmy niż zwykle dla mojego psa Gienka. Bo wszystko wskazuje na to, że w grudniu nie będę już miała z czego żyć - mówiła w rozmowie z "Twoim Imperium". Pojawiły się jednak osoby, które szczerze chciały jej pomóc.

Dzisiaj sytuacja finansowa Marzeny Kipiel-Sztuki jest dużo lepsza. Uważa, że media nieco wyolbrzymiły temat jej kryzysu pod koniec minionego roku. - Byłam wtedy wściekła, że muszę ruszyć swoje oszczędności, które zbierałam na mieszkanie. Ale nie jestem zadłużona i mam co jeść. A w świat poszła informacja, że żywię się karmą dla psów i nie mam pieniędzy na papierosy. Szybko odezwał się do mnie producent "Świata według Kiepskich". Wszyscy pytali się, co się u mnie dzieje - przyznała w tygodniku "Świat i ludzie".