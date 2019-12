Marzena Rogalska apeluje do fanów. Chodzi o świąteczne przygotowania

Marzena Rogalska zwróciła się z ważnym przesłaniem do swoich fanów. Zaapelowała o zdrowy rozsądek i uwagę podczas zakupów na nadchodzące świąteczne uczty.

W ferworze przygotowań do świąt Bożego Narodzenia jak co roku, niczym bumerang powraca dyskusja na temat zakupu ryb na świąteczne stoły. Dyskusja jak najbardziej słuszna. Dziś, w dobie coraz większej świadomości troski o środowisko i prawa zwierząt, warto zwracać uwagę na to, jak przetrzymywane są w sklepach szczególnie świeże ryby.