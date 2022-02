Mateusz Damięcki kpi z premiera. "Pytanie mam tylko jedno"

Przypomnijmy, że Mateusz Damięcki jest od dawna bardzo zaangażowany w sprawy społeczne i polityczne. Szczególnie mocno pokazał to prawie dwa lata temu, gdy postawił Jarosławowi Kaczyńskiemu ultimatum. - Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie – po tych słowach prezesa PiS-u Damięcki poczuł się bardzo dotknięty, bo uznał, że Kaczyński skierował je nie tylko do opozycji, ale także do niego i jego syna.