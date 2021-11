Mateusz Damięcki przeżył chwilę grozy. "Wyczułem coś na jądrze". Musiał iść do lekarza

"To co miałem na jądrze okazało się niepokojące… z nazwy. EPIDIDYMIS ! - brzmiał wyrok. Świat zawirował, poczerniało mi przed oczami. Po chwili lekarz rozszyfrował łaciński hieroglif: 'To najądrze, jest tam gdzie powinno być, nie za małe, nie za duże, anatomiczne. Gratuluję. Jest pan zdrowy!'" - napisał Damięcki.