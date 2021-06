Monika Richardson ma nowego partnera. Matka martwi się o córkę

Rozstanie z partnerem to jedno z najbardziej stresogennych wydarzeń w życiu każdego człowieka. Bez względu na to, czyja to była decyzja, z jakiego powodu to się stało, oraz czy związek trwał 2, czy 10 lat. Nagłe odejście sprawia, że niedawne nawyki, zarówno te dobre, jak i te złe, tracą na znaczeniu. Dotychczasowe życie rozpada się i trzeba je poukładać na nowo.