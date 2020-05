Córka Matta Damona miała koronawirusa. Została pozostawiona sama sobie

Koronawirus sieje coraz większe spustoszenie. Wzrasta liczba potwierdzonych przypadków zakażenia i ofiar śmiertelnych. Do tego grona można zaliczyć wielu celebrytów. Część z nich przypłaciła to życiem , niektórym udało się wyleczyć z choroby, a jeszcze inni nadal borykają się z tym problemem .

Problem koronawirusa dotyka nie tylko samych celebrytów, ale także ich najbliższych. Najstarsza córka Matta Damona walczyła z Covid-19, będąc całkowicie odciętą od pozostałych członków swojej rodziny. 20-letnia Alexia, która tak naprawdę jest pasierbicą aktora, córką jego żony z poprzedniego związku, na co dzień mieszka i studiuje w Nowym Jorku. Z kolei w czasie izolacji Matt Damon, jej mama i siostry przebywali w Irlandii, gdzie gwiazdor brał udział w zdjęciach do najnowszego filmu Ridleya Scotta "The Last Duel".