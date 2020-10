Matthew McConaughey ma 12-letniego syna. Uderzające podobieństwo

McConaughey poznał miłość swojego życia w 2006 r. Camila Alves to brazylijska modelka, którą poprosił o rękę dopiero po pięciu latach, a na ślubnym kobiercu stanęli w 2012 r. Wspólnie wychowują trójkę dzieci, z których najstarszy syn Levi ma już 12 lat. I coraz bardziej upodabnia się do ojca.

Wystarczy spojrzeć na fotkę chłopca, którą wrzuciła na Instagram Camila. To rzadki widok na jej profilu. Levi ma dwójkę młodszego rodzeństwa: 10-letnią siostrę i brata, który w grudniu skończy 8 lat.

Matthew McConaughey to dziś prawdziwa głowa rodziny, choć przed laty nic nie wskazywało na to, żeby miał się kiedyś ustatkować. Gwiazdor zmieniał partnerki jak rękawiczki. Wśród nich znalazły się takie sławy jak Penelope Cruz, Sandra Bullock czy Ashley Judd. Z każdą z nich poznał się na planie filmu i na pewien czas przeniósł romans ze scenariusza do prawdziwego życia.