Zaskakujące wyznanie męża Felicjańskiej. Po rozstaniu nie może bez niej żyć

Historia związku Ilony Felicjańskiej i Paula Montany to ciąg wzlotów i upadków. Przy czym tych drugich było ostatecznie znacznie więcej. Seksskandal, aresztowanie w USA, odwyk, głośne rozstanie – małżonkowie co chwilę dawali mediom nowe powody, by o nich pisać. I choć Felicjańska powiedziała jasno, że między nimi koniec, Montana nie chce innej kobiety w swoim życiu.