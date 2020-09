Mąż Idy Nowakowskiej przeprowadził się do Polski. "Długo czekaliśmy na to, by być razem"

Ida wyszła za mąż w 2015 roku . Para poznała się na studiach i po powrocie tancerki do Polski, żyli ze sobą w związku na odległość. Nadszedł jednak koniec wieczornych rozmów przez Skype'a. Mąż Idy Nowakowskiej przeprowadził się do Polski.

Ida Nowakowska mieszka z mężem w Polsce

W rozmowie z "Faktem" tancerka przyznała, że jest z tego powodu bardzo szczęśliwa. "Tęsknota bardzo nam doskwierała, tak długo czekaliśmy na to, by być razem" zdradziła. "Mój mąż zamieszkał w Polsce, zaczął pracę i wreszcie żyjemy we dwoje. Ja rozwijam się teraz tutaj, więc dlatego taką podjęliśmy decyzję. Mamy siebie na co dzień! Cieszę się, kiedy wracam zmęczona do domu, i on tam jest".