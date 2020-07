Iza Janachowska na wakacjach. Nie obyło się bez krytyki

Izabela Janachowska wybrała się na urlop. W przeciwieństwie do wielu rodzimych celebrytów postawiła nie na dość już zatłoczone Mazury, a ekskluzywne lokum na Majorce. Oczywiście z basenem. Od początku lipca gwiazda telewizji, jej mąż oraz synek wypoczywają więc w doskonałych warunkach. Janachowska co jakiś czas pokazuje swoim instagramowym fanom miejsce, w jakim spędza wakacje. Jest pięknie! Jednak to nie okoliczności przyrody, a sama wedding planerka i była tancerka budzi najwięcej emocji.