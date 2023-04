Meghan chce, by jej dzieci znały dziadka. Będzie walczyć o dobre relacje z Karolem

Książę Harry będzie próbował dotrzeć do domu kilka godzin po koronacji swojego ojca, króla Karola, w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Harry będzie leciał komercyjnym lotem, a nie prywatnym, i może nawet wracać do Kalifornii tuż po ceremonii o 11 rano. Dzięki ośmiogodzinnej różnicy czasu ma szansę wrócić do domu wczesnym wieczorem i zdążyć na imprezę urodzinową syna. "Harry dołoży wszelkich starań, aby zdążyć na urodziny Archiego" podaje źródło "Page Six".