Meghan i Harry byli o krok od zdradzenia imienia osoby, która dopuściła się rasistowskiego komentarza

- Niestety, mamy teraz taką sytuację, gdy nie wiemy, czy to przypadkiem nie następca tronu. Jeśli to on, to my, Brytyjczycy, mamy prawo o tym wiedzieć. Królowa dała jasno do zrozumienia, że to jest kwestia, która zostanie omówiona prywatnie. Ale od tamtego czasu rodzina królewska nie potępiła rasizmu w żaden sposób - powiedział Scobie, który zawsze był przychylny Susseksom.