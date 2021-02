"Ta historia miała wyglądać zupełnie inaczej". Dziennikarz z Pałacu ujawnia kulisy odejścia Harry'ego i Meghan

WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Mija rok, odkąd Meghan i Harry obwieścili światu, że porzucają przywileje i obowiązki pracujących członków rodziny królewskiej Zerwane więzi między Williamem i Harrym, prawda o relacjach Meghan i Kate i prawdziwy powód konfliktu Susseksów z pewnymi kręgami w Pałacu. Nic dziwnego, że książka "Chcemy być wolni" autorstwa dwojga dziennikarzy, korespondentów zajmujących się życiem i działalnością brytyjskiej rodziny królewskiej: Omida Scobie i Carloyn Durand z miejsca stała się bestsellerem. Dwoje reporterów akredytowanych przez Pałac Buckingham śledziło historię pary od ich pierwszych wspólnych kroków. Rozmawiali z setkami przyjaciół, znajomych i współpracowników księcia i księżnej, by napisać, jak naprawdę wyglądały kulisy przyjęcia Meghan do rodziny i co doprowadziło do głośnego "Megxitu". O tym, czy jest jeszcze nadzieja na pojednanie, co czeka teraz Megan i Harry'ego, a nawet, kto w rodzinie oglądał "The Crown", rozmawiamy ze współautorem książki "Chcemy być wolni". Basia Żelazko, Wirtualna Polska: Ty i współautorka "Chcemy być wolni", Carolyn Durand, mówicie, że Meghan i Harry nie brali udziału w powstawaniu tej książki, nie autoryzowali jej. Ale czy wiedzieli, że ona powstaje? Omid Scobie: Jest zasada, że gdy piszesz o jakimkolwiek członku rodziny królewskiej, dajesz znać Pałacowi, by nic ich nie zaskoczyło. Nam bardzo zależało, by nasze działania były przejrzyste. Chcieliśmy równocześnie zachować naszą niezależność jako autorów, by móc rozmawiać, z kim chcemy. Od razu też wiedzieliśmy, że nikt tej książki nigdy nie autoryzuje, bo takie są zasady. Odezwaliśmy się do setek osób i, co bardzo interesujące, niektórzy nam odmówili, by po jakimś czasie stwierdzić, że wobec tego, co się wydarzyło, jednak muszą zabrać głos. Jaki jest właściwie powód powstania tej książki? Ta książka miała być o czymś zupełnie innym, miała przedstawiać historię ich miłości, rodziny, spuścizny, jaką tworzą jako królewska para. Nie mieliśmy pojęcia, że już rok po ślubie myślą o tym, by ustąpić. To jakieś zrządzenie losu, że akurat mogliśmy napisać o procesie ich odejścia. Gdy czytałam tę książkę, czasem miałam wrażenie, że Harry i Meghan to ludzie bez skazy. Nie uważasz, że takie portretowanie ich może przynieść więcej szkody, niż korzyści? Naprawdę staraliśmy się osiągnąć równowagę. Piszemy przecież krytycznie o niektórych aspektach ich działalności. Jak to, że mają w zwyczaju podejmować niektóre decyzje w zbytnim pośpiechu. To para, która działa bardzo dynamicznie i ten styl nieraz im tylko zaszkodził. Zwłaszcza że tak różni się od tego, co reprezentuje monarchia. Wspominamy o kontrowersjach, jak wtedy gdy Harry mówił o ochronie środowiska i jednocześnie latał prywatnym odrzutowcem. Zależało nam na tym, by napisać, nie tylko o tym, dlaczego odchodzą z rodziny. Napisaliśmy także, jak się z tym czuli ich bliscy, jak bardzo zraniony poczuł się książę William stylem, w jakim to się wydarzyło. Więc rozumiem, dlaczego miałaś takie wrażenie czytając książę, ale naprawdę zaczerpnęliśmy opinii z wielu źródeł. A widzieliśmy, jak negatywna jest narracja wokół nich i książka od początku miała funkcjonować właśnie wśród tych innych głosów. Jednym z dziennikarzy, którzy najczęściej uderzają w Meghan, jest Piers Morgan pracujący dla brukowców. Plotka głosi, że dlatego, że nie został zaproszony na królewski ślub. Nie wierzę w to. To właściwie bardzo interesująca historia. Morgan spotkał się z Meghan, jeszcze zanim poznała Harry’ego, była po prostu aktorką. I był absolutnie zachwycony, w wywiadach opowiadał, jaka jest aktywna i interesująca. Nawet gdy ogłoszono, że ona i książę są parą, mówił, że ich wspiera i zrozumie, jeśli nie będą chcieli z nim już rozmawiać, bo pracuje dla tabloidów. Myślę, że on uwielbia reakcje, jakie wywołują jego negatywne słowa. Przez dwa lata jego ataki zapewniły mu wiele nagłówków, jest częścią tej kultury clikbite’ów. I jeśli jeden negatywny artykuł na temat Meghan w "Daily Mail" klika się świetnie, to napisze kolejny i kolejny… Nie sądzę, by to było coś osobistego. On po prostu lubi zwracać na siebie uwagę, dlatego Harry i Meghan nigdy nie odpowiedzieli na te publikacje. Niemal rozumieli, że taka jest po prostu jego praca. Na ostatnim spotkaniu Meghan żegnała się z dziennikarzami i współpracownikami. Powiedziała jednemu z nich "To nie musiało się tak skończyć". Jak ich historia potoczyłaby się w idealnym świecie? Jeden z przyjaciół Meghan powiedział mi, że księżna sądziła, że to naprawdę powinna być bardzo prosta historia: kobieta i mężczyzna zakochują się w sobie, mają dziecko, angażują się w organizacje charytatywne, reprezentują królową i robią to najlepiej, jak potrafią. I to jest właśnie to, na co Meghan się pisała, wychodząc za Harry’ego. I to mogło się udać, gdyby miała wsparcie wokół siebie i gdyby Susseksowie byli traktowani inaczej przez rodzinę. Ostatecznie to jest opowieść o parze, która mogła wiele osiągnąć, ale bez wsparcia to się nie udało. Więc postanowili osiągnąć to poza strukturami monarchii. Jak to dzieje się właśnie teraz. Wszystko, co robią teraz, mogli doskonale wykonywać jako starsi członkowie rodziny królewskiej. Niestety ta instytucja nie jest skonstruowana tak, by wszystkich równo traktować. Przygotowując się do naszej rozmowy, jeszcze raz obejrzałam ich królewski ślub. Jedna scena zwróciła moją uwagę: Harry czekał przy ołtarzu na Meghan u boku Williama. Rozmawiali, żartowali, widać, że byli naprawdę blisko. Nigdy później nie widzieliśmy takiej chwili. Myślisz, że ta więź między nimi jest jeszcze do uratowania? Tak właśnie kończymy naszą książką, jakby przesłaniem pełnym nadziei. Harry twierdzi, że więź między braćmi jest nie do zniszczenia. Obaj czuli, że potrzebują rozłąki. W końcu mieli różne priorytety: dla Harry’ego najważniejsza była jego najbliższa rodzina, z kolei dla Williama na pierwszym miejscu była służba i obowiązki wobec monarchii i właśnie na tym polu rodziła się większość konfliktów między nimi. Od czasu publikacji tej książki ich rodzina sporo przeszła. Książę Karol walczył z koronawirusem, tak samo z resztą jak William. Harry musiał to obserwować z daleka, ale utrzymywał z nimi stały kontakt i to ich paradoksalnie zbliżyło do siebie. Czy to oznacza, że między nimi jest po staremu? Nie. Ale każdy z nich poczynił kroki w odpowiednim kierunku i myślę, że czas tu wiele pomoże. Kate i Meghan nigdy nie były przyjaciółkami i to było widać. Dlaczego? Przede wszystkim to są dwie bardzo różne kobiety, różnią się ich priorytety i środowiska, z których się wywodzą. Nie sądzę, by kiedykolwiek miały ze sobą wiele wspólnego, nawet nie udawały, że jest inaczej. I to jest w porządku! Jest wiele szwagierek, które nie są sobie bliskie. Dowiedzieliśmy się ze źródeł zbliżonych do Meghan, że czuła się urażona tym, że Kate nigdy nie zaoferowała jej pomocy, gdy żonie Harry’ego było już bardzo ciężko. Myślę, że dla Kate priorytetem jest jej rola jako rodzica, księżnej i oczywiście żony, być może problemy Meghan nie znalazły się w jej radarze. To wielka szkoda, stracona szansa! Pomimo różnic mogły we dwie osiągnąć wspaniałe rzeczy. To by bardzo dobrze wpłynęło na wizerunek brytyjskiej monarchii: dwie księżne pracujące razem dla jakiejś sprawy. Ale stało się inaczej. Ostatnio księżna Kate zaliczyła wpadkę. Podczas rozmowy z rodzicami uczącymi w domach swoje dzieci, przyznała, że "jest wykończona". To zostało odebrane bardzo źle. To naprawdę ciekawe, że w zeszłym roku Pałac Kensington przedsięwziął kroki prawne, gdy jedna z gazet napisała, że księżna Kate jest wykończona. Że w pandemii jest tyle pracy, która po odejściu Harry’ego i Meghan jest wyczerpująca. I to było coś, co bardzo oburzyło Pałac. A teraz, zaledwie kilka miesięcy później, Kate sama o sobie mówi "wykończona"! To pokazuje coś, z czym mamy do czynienia dość często: oderwanie od rzeczywistości i realiów życia zwykłych ludzi. Członkowie rodziny królewskiej często mówią rzeczy, które dla nas nie brzmią dobrze. Nie zapominajmy, że w marcu ubiegłego roku książę William żartował z koronawirusa, mówiąc, że to nic takiego. Piszecie, że królowa Elżbieta II bardzo kocha swojego wnuka, Harry’ego. Ale decyzja o tym, by odebrać mu wojskowe tytuły honorowe, była moim zdaniem bardzo okrutna. Myślę o tym często, bo dla Harry’ego wojsko jest bardzo ważną częścią jego tożsamości. I obdarcie go z tego było naprawdę okrutne. Królowa doskonale sprawdza się jako ktoś, kto nie tylko dba o bliskich sobie ludzi, ale myśli o losach monarchii. Nie było takiego precedensu, by członek rodziny odszedł i zachował swoje tytuły i przywileje. Można powiedzieć, że wszystko sprowadza się do biurokracji i to przez nią ostatecznie cierpi Harry. Czy jest szansa, że zobaczymy Harry’ego i Meghan w Wielkiej Brytanii w 2021 roku? Wiesz… jedną z rzeczy, które Meghan powiedziała wyprowadzając się w marcu zeszłego roku, było to, że nie chce nigdy wracać. Myślę, że była bardzo poturbowana przez to, co ją tu spotkało. Czas pewnie nieco przytłumi ten gniew. Z drugiej strony pandemia nadal trwa, więc trudno powiedzieć, kiedy nastąpi dobry moment na podróż z dzieckiem. A może będzie wtedy znowu w ciąży? Kto wie. Jeśli podróże znów będą bezpieczne, powinniśmy zobaczyć Harry’ego na Trooping the Colour (uroczyste obchody urodzin królowej Elżbiety - przyp. B. Ż.) w czerwcu. Parę dni temu rozmawiałem z jego bliskimi współpracownikami. Powiedzieli, że żadne decyzje nie zostały podjęte, ani bilety zarezerwowane. Uważasz, że w ich przyszłości jest miejsce na politykę? Wszyscy chyba widzieliśmy, że nieco tego liznęli w ostatnich miesiącach. Niedawno Harry zabrał głos w sprawie ataku na Kapitol. To bardzo nietypowe, że członek brytyjskiej rodziny królewskiej wypowiedział się na temat tak amerykański i polityczny. Sądzę, że znaleźli sposób, by funkcjonować w tym środowisku, nigdy tak naprawdę nie podejmując się politykowania. I o ile będziemy obserwować ich współpracę z politykami, to nie zobaczymy ich nigdy w takiej funkcji. Poza tym, czy jesteś pracującym członkiem monarchii, czy nie, to nie na miejscu, by jawnie opowiadać się za którąś ze stron. Jaka jest twoja sytuacja po napisaniu tej książki. Wyjawiłeś sporo rzeczy na temat rodziny królewskiej. Wciąż jesteś mile widziany w ich biurze prasowym? Na pewno było parę chłodnych chwil. Oczywiście, że pewne kręgi w Pałacu nie cieszyły się z tej publikacji. Widzieliśmy, jak informatorzy z pałacu rozmawiają z pracownikami tabloidów i mówią im, jak bardzo nienawidzą tej książki i ile problemów spowodowała. To tylko rzuca światło na to, jakie były napięcia między nimi i Susseksami. Ale nadal jestem w tym samym zespole dziennikarzy i mam dostęp do informacji i konferencji. Ważne, by pamiętać, że monarchia potrzebuje mediów, bez nich nie istnieje dla poddanych. Pokazali związek Karola i Diany. Książę William ma żal do Netfliksa Myślisz, że Harry i Meghan widzieli "The Crown"? Dawno temu zapytałem księcia, czy oglądał "The Crown" i powiedział, że nie, ale że chce to zobaczyć. Zapowiedział tylko, że przestanie oglądać, gdy tylko fabuła zacznie dotyczyć jego najbliższej rodziny. I nawet w to wierzę. Uważam też, że Harry i Meghan mogą nawet doceniać to, że tak popularny serial pokazuje inną stronę monarchii. W końcu to są historie, które w jakiś sposób, ich dotknęły: doświadczenia Diany były w jakiś sposób podobne do tego, co przeszła Meghan. A królowa Elżbieta? Królowej na pewno się podobało "The Crown", była bardzo zadowolona z pierwszego sezonu. Powiedziała, że go uwielbia. Myślisz, że "The Crown" przysłużył się brytyjskiej rodzinie królewskiej? To miecz, który ma dwa ostrza. Nie sądzę, by ludzie interesowali się tak np. księżną Anną i jej jubileuszem, gdyby nie ten serial i jej postać w nim. Nawet ja się nią nie interesowałem. Ale choćby nie wiadomo, jak zaprzeczali i twierdzili, że wszystko jest fikcją, to jednak ta seria mówi o prawdziwych wydarzeniach. Więc może dialogi, lokalizacje czy jakieś szczegóły są fikcją, ale "kto z kim i jak" to fakty, to wydarzyło się naprawdę. Dlatego wyobrażam sobie, że najnowszy sezon "The Crown" musi być dla rodziny królewskiej naprawdę niewygodny. Dokładnie tak jak nasza książka "Chcemy być wolni". I nie dlatego, że coś zmyśliliśmy, tylko dlatego, że to sama prawda. Dziękuję za rozmowę. Materiały prasowe "Harry i Meghan: Chcemy być wolni". Tytuł oryginału "Finding freedom" Źródło: Materiały prasowe Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP gwiazdy gwiazdy Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze