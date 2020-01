Meghan i Harry mają teraz dużo na głowie. Zostawili Archiego w Kanadzie

Wygląda na to, że Meghan i Harry mieli świadomość, co się wydarzy po wydaniu przez nich oświadczenia w sprawie odsunięcia się od rodziny królewskiej. Woleli, by to zamieszanie ominęło ich syna. Zostawili go na innym kontynencie pod opieką przyjaciół.

Archie nie jest świadkiem historii, którą piszą jego rodzice (East News)

Cały świat mówi o decyzji Meghan i Harry'ego, którzy zdecydowali się nie być dłużej częścią rodziny królewskiej. Powiedzieć, że wywołali medialną burzę, to nie powiedzieć nic. Czeka ich jeszcze spotkanie z królową, która zwołała specjalną naradę w tej sprawie. Trzeba przyznać, że mają dużo na głowie i są niewątpliwie w centrum uwagi. Woleli, by ich syn, nie uczestniczył w tym zamieszaniu.

Meghan i Harry święta i Sylwestra spędzili w Kanadzie. Do Londynu wrócili głównie po to, by obwieścić światu swoją decyzję. Okazuje się, że 8-miesięczny Archie został za oceanem.

Książęca para zdecydowała, że chłopiec będzie w tym gorącym dla nich okresie pod opieką przyjaciółki Meghan, Jessici Mulroney, której dzieci sypały kwiaty na weselu Sussexów.