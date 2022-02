Meghan i Harry na gali. Odebrali nagrodę i oddali hołd mieszkańcom Ukrainy

NAACP Image Awards to coroczna ceremonia wręczenia nagród organizowana przez National Association for the Advancement of Colored People. Tzw. Nagroda Prezydenta przyznawana jest w uznaniu za szczególne osiągnięcia i zasłużoną służbę publiczną. W tym roku powędrowała ona do Sussexów. Wcześniejsi laureatami tej nagrody byli Muhammad Ali, Jesse Jackson, Colin Powell, Condoleezza Rice i LeBron James.