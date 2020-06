Meghan i Harry nawiązali współpracę z prestiżową agencją. Będą mówcami

Meghan zabrała biżuterię po księżnej Dianie do Los Angeles

Prasa sugeruje, że małżonkowie z pewnością wykorzystają tę szansę do tego, by mówić o kwestiach szczególnie im bliskich, jak rasizm, ochrona środowiska i równouprawnienie płci czy tematy związane ze zdrowiem psychicznym. Jak podaje "The Mirror", spotkania z parą mają być skierowane głównie do korporacji i stowarzyszeń. Para ma też podobno zamiar angażować się w moderowane dyskusje towarzyszące takim spotkaniom.