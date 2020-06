Meghan i Harry chcą uciec z Los Angeles. W grę wchodzi kolejna przeprowadzka

Praktycznie co kilka tygodni pojawia się kolejny odcinek w opowieści o Meghan i Harrym za oceanem. Oboje podkreślali, że chcą być niezależni finansowo i dodatkowo założyć własną fundację charytatywną i czynią w tym kierunku zdecydowane kroki. Co więcej, zaczynają się realizować w postanowieniu, nawiązując co raz to kolejne formy współpracy.