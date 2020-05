Meghan uwierzyła w spisek przeciwko niej. "Od początku była outsiderką"

Meghan Markle trafiła pod lupę fanów rodziny królewskiej, dworskich obserwatorów, a w końcu i samego dworu. Wydawać by się mogło, od momentu gdy tylko zaczęła się spotykać z księciem Harrym. Często była krytykowana – określano ją wprost jako problematyczną i niepasującą do „royalsów”. Gdy została księżną, nie było łatwiej – wręcz przeciwnie – każdy jej krok był poddawany ocenie i krytyce. Podpadła nieraz, głównie z powodu nowoczesnego jak na świeżo upieczoną arystokratkę nowoczesny styl życia, podejście do wychowania syna, a także publiczną działalność.