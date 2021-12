Meghan i Harry też mają swoją kartkę świąteczną. Ale jest niecodzienna

Małżonkowie także przygotowali świąteczną kartkę ze swoim wizerunkiem. I to niemała gratka dla obserwatorów "rojalsów", bo to oznacza debiut Lilibet na oficjalnym portrecie. Sęk w tym, że pocztówka owszem, przedstawia czteroosobową rodzinę Harry’ego, ale nie jest to zdjęcie, a malowana grafika.