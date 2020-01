Meghan i Harry wrócili do książęcych obowiązków. Spotkali się z kanadyjskimi dyplomatami

Księżna Meghan i książę Harry wrócili do pełnienia obowiązków i aktywnie rozpoczęli rok. Książęca para dopiero wróciła ze świątecznego urlopu, który, jak podaje "Elle", spędzili w Vancouver. 7 stycznia udała się na spotkanie z przedstawicielami Kanady w Wielkiej Brytanii. "Harper's Bazaar" podaje, że chciała m.in. podziękować za gościnę w Kanadzie. Wizyta nie ograniczyła się do spotkania z dyplomatami w Canada House, Harry i Meghan mieli okazję też odwiedzić kanadyjską galerię, gdzie mieli podziwiać dzieła lokalnych artystów. To ich pierwsze wyjście odkąd podjęli decyzję o przerwie od pełnienia służbowych obowiązków. Zobaczcie, jak się prezentowali.