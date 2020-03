Meghan Markle czuje się szykanowana. Nie może pogodzić się z decyzją królowej

Meghan Markle powiedziała, że ona i Harry są szykanowani z powodu chęci uniezależnienia się. Ale chcą wnieść się ponad małostkowość.

Jak donosi Daily Mail, Meghan Markle powiedziała, że ona i Harry są szykanowani po podjęciu decyzji o odsunięciu się od rodziny królewskiej. Uważa, że nałożone na nich restrykcje to zemsta za chęć uniezależnienia się. Meghan powiedziała to swoim najbliższym przyjaciołom. Narzekała na to, że królowa zabroniła im używać słowa "royal" w ich marce Sussex Royal.