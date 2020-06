Awantura w domu Meghan i Harry'ego. Media donoszą o interwencji policji

Ostatnio jeden z magazynów twierdził, że Harry ma tak dość życia z dala od rodziny (do czego miała zmusić go Meghan), że przeszedł załamanie nerwowe i trafił na oddział szpitala psychiatrycznego.

Meghan i Harry chcieli chronić prywatność, ale coś poszło nie tak

Teraz "New Idea" donosi, że para notorycznie się kłóci, a po jednej z awantur ich sąsiedzi z Los Angeles postanowili nawet wezwać policję, by interweniowała. Powód? Oczywiście temperament Meghan, która ma ponoć źle znosić brak zainteresowania branży filmowej jej osobą.

"Jest wściekła, że jej powrót do Los Angeles nie był wydarzeniem. Czuje się lekceważona przez branżę. Harry też ją rozczarowuje, ma mu za złe, że przestał się starać i nie podoba mu się życie w Stanach. Bez przerwy chodzi w poszarpanej koszulce polo, co bardzo ją denerwuje. Poślubiła księcia, a nie jakiegoś łachudrę" - twierdzi źródło gazety.

Nawet najbardziej sceptycznym co do do ich związku osobom będzie chyba trudno uwierzyć w te doniesienia. Co sądzicie?