Harry i Meghan zrywają z tabloidami. Jest odpowiedź

Była książęca para opublikowała list, który przesłała do wielu redakcji. W niedzielę wieczorem naczelni "Daily Mail", "The Sun", The Mirror" i "The Express" dowiedzieli się, że Harry i Meghan kompletnie zrywają z nimi współpracę. Dziennikarze nie będą w żaden sposób mogli kontaktować się z parą i oczekiwać odpowiedzi na zadane im pytania. Obojętnie w jakiej sprawie.