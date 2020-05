Meghan i Harry zaczynają spłacać dom w Anglii. To majątek!

Frogmore Cottage podarowała im Elżbieta II w prezencie ślubnym. Teraz, gdy mijają dwa lata od ślubu Meghan i Harry'ego, para mieszka z synkiem w Los Angeles. Zależy im jednak na tym, by mieszkać w tym domu, gdy tylko będą mogli przylecieć do Anglii.

Zatem nie dość, że oddadzą do budżetu państwa pieniądze, jakie wydali na urządzenie nieruchomości, to jeszcze będą płacić comiesięczny czynsz. O jakich kwotach mówimy? Według magazynu "People" chodzi o spłatę 3 milionów dolarów i comiesięczny przelew na 22 tysiące dolarów.

Nieprzychylny parze magazyn "The Sun" podawał, że pokoik Archiego we Frogmore Cottage jest wymalowany wegańskimi, bezpiecznymi farbami, obwarowany kamerami i alarmami. Jego urządzenie wraz z umeblowaniem miało kosztować 25 tysięcy. Kolejne media podawały inne rewelacje na temat luksusów, które mieli sobie tam zapewnić. Jeśli kwota 3 milionów dolarów jest prawdziwa, to w plotkach o marmurach, dziełach sztuki i innych przepychach musi być ziarnko prawdy.