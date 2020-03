Meghan Markle i książę Harry opuścili Kanadę. Księżna dopięła swego

Meghan Markle robi wszystko, by wrócić do życia, które wiodła, zanim wyszła za księcia Harry'ego. I znów zrobiła ku temu kolejny krok. Właśnie wraz z mężem i synem przeprowadziła się do Los Angeles.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Meghan Markle i książę Harry zamieszkali w Los Angeles (Getty Images)