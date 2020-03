Meghan Markle i książę Harry szukają rezydencji w Los Angeles

- To jest właśnie to, czego Meghan i Harry zawsze chcieli: stworzyć własne życie. Wydostanie się z Wielkiej Brytanii i pójście własną ścieżką przyniosło im ogromną ulgę. Uwielbiają przebywać w Kanadzie , ale patrzą też na domy w Los Angeles. Prawdopodobnie będą mieli posiadłości w obu tych miejscach - powiedział informator magazynu.

Kiedy młodzi małżonkowie ogłosili, że rezygnują z życia w pałacu, wierzono, że podzielą czas między Wielką Brytanię a Amerykę Północną. Teraz jednak mówi się o tym, że para zamieszka głównie za oceanem. W Londynie będą bywać tylko po to, by dokończyć swoje ostatnie królewskie obowiązki. Nic dziwnego. Meghan i Harry cieszą się spokojem i wolnością, o których wcześniej nawet nie marzyli.

- Od czasu przeprowadzki do Vancouver para robi, co chce, ponieważ miejscowi im "nie przeszkadzają" - dodało źródło "People".

- Harry i Meghan uciekli z chaosu z powrotem do domu i są naprawdę szczęśliwi. Naprawdę lubią Kanadę. To zupełnie inny świat niż ten, do którego przywykli w Londynie - podsumował informator "US Weekly".